Lifan и Jeep столкнулись в Костанайской области: среди пострадавших есть дети

В Костанайской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате пострадали трое пассажиров, в том числе двое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ДП.

В Telegram-канале Департамента полиции Костанайской области сообщили о начатой проверке по факту ДТП в селе Мичурино.

"Вечером 16 января в селе Мичурино, возле магазина "Аспан", произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lifan и Jeep Cherokee.

В результате столкновения обе машины получили механические повреждения. Пострадали двое детей, находившихся в джипе, а также один пассажир из Lifan - все они с травмами доставлены в больницу. На месте происшествия работает патрульная полиция, которая устанавливает все обстоятельства инцидента", - сказано в сообщении.

Сегодня сообщалось, что в Атырауской области водитель, получивший предупреждение о гололеде, попал в ДТП с автобусом. Он и его пассажир погибли на месте происшествия.

Ранее стало известно, что в Алматинской области автобус сбил 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в районной больнице.

А на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием военной техники. Водитель допустил выпадение из трала двух тягачей легкого бронирования. В результате военная техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем.