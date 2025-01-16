Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Lifan и Jeep столкнулись в Костанайской области: среди пострадавших есть дети

Опубликовано:

ДТП Мичурино
Место ДТП. Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

В Костанайской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате пострадали трое пассажиров, в том числе двое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ДП.

В Telegram-канале Департамента полиции Костанайской области сообщили о начатой проверке по факту ДТП в селе Мичурино.

"Вечером 16 января в селе Мичурино, возле магазина "Аспан", произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lifan и Jeep Cherokee.

В результате столкновения обе машины получили механические повреждения. Пострадали двое детей, находившихся в джипе, а также один пассажир из Lifan - все они с травмами доставлены в больницу. На месте происшествия работает патрульная полиция, которая устанавливает все обстоятельства инцидента", - сказано в сообщении.

Сегодня сообщалось, что в Атырауской области водитель, получивший предупреждение о гололеде, попал в ДТП с автобусом. Он и его пассажир погибли на месте происшествия.

Ранее стало известно, что в Алматинской области автобус сбил 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в районной больнице.

А на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием военной техники. Водитель допустил выпадение из трала двух тягачей легкого бронирования. В результате военная техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2212370-lifan-i-jeep-stolknulis-v-kostanayskoy-oblasti-sredi-postradavshih-deti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie