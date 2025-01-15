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Автомобиль влетел в рекламный щит в Алматы: есть пострадавшие

Опубликовано:

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В Алматы водитель автомобиля не справился с управлением и сперва наехал на каменный бордюр, а затем - в опору рекламного щита. Есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью в Медеуском районе Алматы.

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

"Водитель автомашины марки "Toyota Windom", следуя по восточной объездной автодороге в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил на наезд на каменный бордюр, а затем, продолжив движение, допустил наезд на опору рекламного щита", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Алматы.

Есть пострадавшие - водитель и два пассажира были доставлены в больницу.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Ранее в Медеуском районе Алматы произошло лобовое столкновение двух автомашин, пострадали шестеро человек.

Также на днях в Жетысуском районе Алматы произошло ДТП со смертельным исходом - в результате аварии скончался пассажир одной из машин.

До этого в Алатауском районе Алматы насмерть сбили пешехода, который, по данным полиции, пересекал дорогу в неустановленном месте по проспекту Рыскулова. По факту аварии, повлекшей смерть человека, возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2211728-avtomobil-vletel-v-reklamnyy-shchit-v-almaty-est-postradavshie/

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