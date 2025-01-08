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ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы

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ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Сегодня, 8 декабря, в Жетысуском районе Алматы произошло ДТП со смертельным исходом - в результате аварии скончался пассажир одной из машин, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматы.

Так, ДТП имело место в 19 часов в Жетысуском районе города.

"Водитель автомашины марки "Субару", следуя по ул. Рыскулова в восточном направлении, допустил наезд на припаркованную у обочины грузовую автомашину марки "Ман". В результате ДТП скончался пассажир "Субару" 2001 года рождения", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото : zakon.kz

Zakon.kz пишет, что удар при столкновении "Субару" с фурой был настолько силен, что многотонный грузовик сдвинулся вперед, столкнувшись с другой фурой, стоящей перед ним.

После удара "Субару" отскочил и оказался поперек проезжей части, где в него въехал автомобиль Audi A6.

Также сегодня в Астане произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и бетономешалки, после чего последняя столкнулась с опорой уличного освещения и упала на бок. В результате происшествия пострадавших нет, проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Вчера, 7 декабря, в Алатауском районе Алматы насмерть сбили пешехода, который, по данным полиции, пересекал дорогу в неустановленном месте по проспекту Рыскулова. По факту аварии, повлекшей смерть человека, возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2209601-dtp-so-smertelnym-ishodom-proizoshlo-v-almaty/

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