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"Выехал на встречную полосу": шесть человек пострадали в результате ДТП в Алматы (видео)

Опубликовано:

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В Медеуском районе Алматы сегодня произошло лобовое столкновение двух автомашин, пострадали шестеро человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, ДТП имело место сегодня в 21:00 в Медеуском районе.

"Водитель автомашины марки Kia, двигаясь по улице Керей - Жанибек хандары в южном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Toyota, которая следовала по этой же улице на север.

В результате ДТП пострадали водители двух автомашин, три пассажира Toyota и пассажир автомобиля марки Kia. Все они доставлены для медицинского обследования", - сообщили в полиции Алматы.

Расследованием занимаются сотрудники управления полиции Медеуского района Алматы.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что ночью 5 января в Жетысуском районе Алматы по улице Кудерина произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель скончался на месте происшествия.

До этого крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла также на проспекте Кабанбай батыра в Астане, тогда пострадали три человека.

Кроме того, на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором также пострадали три человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208927-vyehal-na-vstrechnuyu-polosu-shest-chelovek-postradali-v-rezultate-dtp-v-almaty/

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