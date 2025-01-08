Бетономешалка столкнулась с двумя автомобилями и опрокинулась на бок в Астане (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Астане произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и бетономешалки, после чего последняя столкнулась с опорой уличного освещения и упала на бок, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео, снятое очевидцами. В описании к видео указано, что на улице Акжол перевернулась бетономешалка.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.
"8 декабря текущего года на проспекте Акжол произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Shacman. 44-летний водитель, двигаясь в сторону улицы Пушкина, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на два автомобиля марки Infiniti и Tank, после чего задней частью автомобиля столкнулся с опорой уличного освещения, а затем опрокинулся на левый бок", - рассказали в ДП.
Также сообщается, что в результате происшествия пострадавших нет, по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в сентябре 2024 года в Алматы произошло ЧП - в Медеуском районе города бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом.
Кроме того, в марте прошлого года на улице Саина в Алматы водитель бетономешалки устроил ДТП сразу с несколькими машинами.
До этого в Астане на железнодорожных путях столкнулись бетономешалка и тепловоз. По данному факту было начато административное производство.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2209356-betonomeshalka-stolknulas-s-dvumya-avtomobilyami-i-oprokinulas-na-bok-v-astane-video/