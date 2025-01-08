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Бетономешалка столкнулась с двумя автомобилями и опрокинулась на бок в Астане (видео)

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Бетономешалка в Астане
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/astana_brothers

В Астане произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и бетономешалки, после чего последняя столкнулась с опорой уличного освещения и упала на бок, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео, снятое очевидцами. В описании к видео указано, что на улице Акжол перевернулась бетономешалка.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"8 декабря текущего года на проспекте Акжол произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Shacman. 44-летний водитель, двигаясь в сторону улицы Пушкина, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на два автомобиля марки Infiniti и Tank, после чего задней частью автомобиля столкнулся с опорой уличного освещения, а затем опрокинулся на левый бок", - рассказали в ДП.

Также сообщается, что в результате происшествия пострадавших нет, по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в сентябре 2024 года в Алматы произошло ЧП - в Медеуском районе города бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом.

Кроме того, в марте прошлого года на улице Саина в Алматы водитель бетономешалки устроил ДТП сразу с несколькими машинами.

До этого в Астане на железнодорожных путях столкнулись бетономешалка и тепловоз. По данному факту было начато административное производство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2209356-betonomeshalka-stolknulas-s-dvumya-avtomobilyami-i-oprokinulas-na-bok-v-astane-video/

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