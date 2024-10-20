"Не уступил дорогу": Chevrolet опрокинуло на бок в Астане (видео)

В Астане произошло ДТП с участием Chevrolet и ВАЗ, в результате которого один из автомобилей опрокинуло на бок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В Istagram-аккаунте Zhaloby.astana опубликовали видео, на кадрах которого видно лежащий на боку автомобиль марки Chevrolet.

Видео прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"Водитель легкового автомобиля Chevrolet Cobalt, следуя по проспекту Тәуелсіздік, со стороны улицы Нажимеденова, на пересечении улицы Байтурсынова, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству. Тем самым допустил столкновение с автомашиной марки "ВАЗ", который двигался со встречного направления прямо. От удара Chevrolet Cobalt по инерции опрокинуло на бок", – написано в сообщении.

Сообщается, что в результате ДТП водитель Chevrolet Cobalt получил телесные повреждения.

Материал в отношении него будет направлен на рассмотрение в межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.

В сентябре текущего года в Астане произошло ДТП, последствия которого сняли на видео и распространили в социальных сетях. Тогда сообщалось, что одно авто перевернуло, другое помяло после столкновения.

До этого также в Астане ГАЗель опрокинулась на бок в результате ДТП, пострадавших не было.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.