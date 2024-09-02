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Мусоровоз опрокинулся на бок в Алматы (видео)

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Мусоровоз
Мусоровоз. Кадр из видео: instagram.com/almatynews_kaz

В Алматы водитель автомашины Iveco не справился с управлением и совершил опрокидывание на бок. Пострадали водитель и пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

В Алатауской районе Алматы водитель мусоровоза не справился с управлением и совершил ДТП. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе полиции, пострадали сам водитель и пассажир.

"Данное ДТП имело место сегодня в 10:50 в Алатауском районе города Алматы. Водитель автомашины Iveco, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие - металлическое ограждение.

После этого допустил опрокидывание на бок. Водитель Iveco и его пассажир обратились за медпомощью в связи с полученными телесным повреждениями", - прокомментировали в ведомстве.

Сообщается, что к расследованию факта аварии приступили сотрудники полиции Алатауского района.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2156149-musorovoz-oprokinulsya-na-bok-v-almaty/

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