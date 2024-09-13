Бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом в Алматы

В пятницу, 13 сентября, в Алматы произошло ЧП – в Медеуском районе города бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел, когда грузовик доставлял бетон на соседний участок.

По данным издания, машина стояла на ручном тормозе, когда неожиданно покатилось вниз по склону, несмотря на установленные под колеса камни для фиксации. На полном ходу автомобиль съехал со склона, свернул в сторону и, переворачиваясь, разрушил частный дом.

Пострадавших в результате произошедшего нет. На месте ЧП работает полиция.

Напомним, минувшей ночью в городе Каскелен в Алматинской области пассажирский автобус "вылетел" с моста и упал на минивэн. В результате ДТП водитель автобуса с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Позже врачи рассказали о состоянии пострадавшего. Как оказалось, всего с места ДТП в больницу доставили восемь человек, семь из них отправили на амбулаторное лечение. Один пациент госпитализирован в травматологическое отделение. Его состояние оценивается как средней тяжести.