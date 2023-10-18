Столкновение бетономешалки и тепловоза на ж/д путях в Астане попало на видео

В Астане сегодня на железнодорожных путях столкнулись бетономешалка и тепловоз. По данному факту начато административное производство, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовано видео, судя по кадрам которого, на ж/д путях произошло столкновение тепловоза с бетономешалкой.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В пресс-службе Департамента полиции города Астаны сообщили корреспонденту NUR.KZ, что инцидент действительно произошел сегодня, 18 октября.

"Водитель автомашины MAN, следуя по улице Пушкина при переезде нерегулированного железнодорожного пути, нарушив требования дорожного знака 2.5 (движение без остановки запрещено), допустил столкновение с тепловозом", – рассказали в ведомстве.

По информации полиции, в результате ДТП никто не пострадал.

В отношении водителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КРКоАП.

В ДП добавили, что материал по данному факту направлен в столичный суд.

Добавим, что в соответствии с частью 1 статьи 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Напомним, ранее в Астане автобус с пассажирами нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с поездом.