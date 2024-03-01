Бетономешалка сложила "гармошкой" шесть авто на дороге в Алматы (видео)
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На улице Саина в Алматы водитель бетономешалки устроил ДТП сразу с несколькими машинами. Есть пострадавший, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции мегаполиса.
В Сети опубликовано видео ДТП, в котором бетономешалка въехала в легковушку и собрала "гармошку" из впереди стоящих машин.
По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, массовое ДТП произошло сегодня в 12:05 в Ауэзовском районе.
"Водитель бетономешалки Shacman, гражданин 1995 года рождения, следуя по улице Саина в северном направлении южнее улицы Жандосова, предварительно, из-за несоблюдения дистанции, допустил столкновение с шестью транспортными средствами.
Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Ауэзовского района. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.
Здесь же отметили, что в результате ДТП пострадала пассажирка одной из автомашин. Она обратилась за медпомощью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2064031-betonomeshalka-slozhila-garmoshkoy-shest-avto-na-doroge-v-almaty-video/