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Бетономешалка сложила "гармошкой" шесть авто на дороге в Алматы (видео)

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ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Кадр из видео: instagram/kris.p.original

На улице Саина в Алматы водитель бетономешалки устроил ДТП сразу с несколькими машинами. Есть пострадавший, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции мегаполиса.

В Сети опубликовано видео ДТП, в котором бетономешалка въехала в легковушку и собрала "гармошку" из впереди стоящих машин.

По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, массовое ДТП произошло сегодня в 12:05 в Ауэзовском районе.

"Водитель бетономешалки Shacman, гражданин 1995 года рождения, следуя по улице Саина в северном направлении южнее улицы Жандосова, предварительно, из-за несоблюдения дистанции, допустил столкновение с шестью транспортными средствами.

Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Ауэзовского района. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

Здесь же отметили, что в результате ДТП пострадала пассажирка одной из автомашин. Она обратилась за медпомощью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2064031-betonomeshalka-slozhila-garmoshkoy-shest-avto-na-doroge-v-almaty-video/

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