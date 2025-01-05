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ДТП со смертельным исходом произошло ночью в Алматы

Опубликовано:

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Ночью 5 января в Жетысуском районе Алматы по улице Кудерина произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель скончался на месте происшествия, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматы.

Как выяснилось, дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 4 часа утра в Жетысуском районе Алматы.

"Водитель автомашины марки Daewoo, следуя по улице Кудерина в северном направлении, не справился с рулевым управлением и выехал на восточную обочину дороги, где допустил наезд на препятствие - бетонную опору столба уличного освещения.

В результате ДТП водитель Daewoo от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Zakon.kz пишет, что, проломив бетонно-деревянный столб, автомобиль развернуло, и он остановился, повиснув на заборе над тротуаром. Таким образом, автомобиль еще и врезался забор частного жилого дома.

Ранее в субботу, 4 января, на трассе в области Ұлытау случилась авария, унесшая жизни троих человек. Полиция начала расследование по факту ДТП.

В области Абай полицейские задержали пьяного водителя. Погоня и момент задержания попали на видеорегистратор патрульного.

Также в области Абай автомобиль в ходе гонки сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. Ведутся поисково-спасательные работы.

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208026-dtp-so-smertelnym-ishodom-proizoshlo-nochyu-v-almaty/

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