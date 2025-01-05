Три человека погибли в жутком ДТП в области Ұлытау (видео)
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В субботу, 4 января, на трассе в области Ұлытау случилась авария, унесшая жизни троих человек. Полиция начала расследование по факту ДТП, передает корреспондент NUR.KZ.
Кадры с места аварии опубликовала Instagram-страница ekaraganda.kz. На кадрах видно, как мужчины пытаются сдвинуть с места обгоревшее авто.
В комментариях к публикации представители пресс-службы Департамента полиции области Ұлытау рассказали, что произошло.
По данным полицейских, 4 января на автодороге Кызылорда-Павлодар случилось ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погибли три человека.
"По данному факту начато досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего", – говорится в сообщении.
Другие подробности аварии не уточняются.
Полицейские напомнили всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.
"Особое внимание водителей обращаем на недопустимость превышения скоростного режима и других нарушений, которые могут привести к трагическим последствиям", – добавили в ДП.
Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.
По первоначальным данным, участниками аварии стали 40 автомобилей. Позже в "КазАвтоЖоле" пояснили, что столкнулись 95 машин.
По последней информации, в медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировано 11 пострадавших. Также в МЧС сообщили, что все 95 автомобилей извлечены.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2207993-tri-cheloveka-pogibli-v-zhutkom-dtp-v-oblasti-lytau-video/