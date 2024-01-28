Машина ушла под лед на реке в Атырау: погиб мужчина (фото)

Сегодня днем на реке Урал в Атырау под лед провалился автомобиль. 31-летний водитель погиб на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По данным ведомства, сегодня, 28 января, около 13:08 на реке Урал в районе села Курилкино города Атырау в воду провалился автомобиль.

На место прибыли 4 спасателя и 1 единица техники.

"Водитель 1992 года рождения погиб на месте, пассажир 2006 года рождения госпитализирован в областную больницу", – говорится в сообщении.

Представители акимата обратились к жителям и гостям города с просьбой строго соблюдать правила безопасности на льду.

Напомним, в конце декабря внедорожник частично провалился под лед на озере в Акмолинской области. Тогда спасателям удалось вытянуть авто на поверхность. Никто не пострадал.

А вот годом ранее в Восточно-Казахстанской области при переправе по льду в воду провалился автомобиль. Внутри находилось пять человек, погибла женщина.

Тогда представители МЧС сообщали, что для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 сантиметров, для грузовых автомобилей, в зависимости от массы самого автомобиля, – от 70 сантиметров.