"Маршрут перестроен": астанчанин обнаружил свою машину в котловане с водой

В соцсетях появились видео с тонущим в котловане автомобилем - на кадрах видно только крышу автомобиля. В ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности происшествия.

В Instagram-аккаунте "Vkurse_Astana" было опубликовано видео, на кадрах которого видно тонущий в котловане легковой автомобиль. На момент съемки большая часть автомобиля ушла под воду.

"Корабль кораблем, лишь бы в нем никого не было", "Круто повернул направо", "Маршрут перестроен", - пишут подписчики в комментариях.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили подробности происшествия.

"На канал “102” поступило сообщение о том, что в котловане утонула автомашина. Водитель Subaru Impreza пояснил, что запустил двигатель через автозапуск, а после обнаружил, что машина находится в яме с водой.

Транспортное средство извлечено. Жертв и пострадавших нет. С водителем проведена профилактическая беседа. Департамент полиции просит водителей быть бдительными, соблюдать меры безопасности при парковке", - прокомментировали в пресс-службе.

В октябре прошлого года в Атырауской области два человека погибли в затонувшем автомобиле. Следы транспорта, направленные в реку Урал, заметил участковый инспектор. При просмотре видеокамер выяснилось, что автомобиль на высокой скорости спустился в реку Урал.

В декабре того же года внедорожник частично провалился под лед на озере в Акмолинской области. Тогда спасателям удалось вытянуть авто на поверхность. Никто не пострадал.

31 января текущего года на реке Урал в Атырау под лед провалился автомобиль. 31-летний водитель погиб на месте. В феврале в Карагандинской области машина рыбаков ушла под лед - внутри находились люди, одному из них не удалось выбраться на поверхность.