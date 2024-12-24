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Два ДТП с разницей в 4 минуты произошли на одном и том же месте в Карагандинской области

Опубликовано:

ДТП в Карагандинской области
ДТП в Карагандинской области. Кадр из видео: instagram.com/v_krg

23 декабря на 15 магистрали в Карагандинской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пяти автомобилей. Пострадавших в результате ДТП нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagram-паблике V_KRG было опубликовано видео, на котором были показаны последствия аварии на одной из трасс региона.

В департаменте полиции сообщили, что 23 декабря около 21.06 на 15 магистрали случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин: Mercedes, Chery Tiggo и Dongfeng.

В 21.10 там же произошло ДТП с участием двух автомашин Toyota.

"В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - отметили в ДП Карагандинской области.

Напомним, в Караганде вечером 18 декабря произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадал один человек. Причины аварии выясняются.

Помимо этого, в Шахтинске произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадавших нет. Полиция ведет расследование.

Также в Сети появились кадры дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей, которое произошло в Караганде на улице Гоголя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2204342-dva-dtp-s-raznicey-v-4-minuty-proizoshli-na-odnom-i-tom-zhe-meste-v-karagandinskoy-oblasti/

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