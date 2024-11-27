ДТП с участием трех авто произошло в Шахтинске (видео)

В Шахтинске произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадавших нет. Полиция ведет расследование, передает ekaraganda.kz.

26 ноября на одной из улиц Шахтинска случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три машины. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

На появившихся в Сети кадрах заметна карета скорой помощи, а также очевидцы, которые столпились вокруг места аварии, выясняя, нужна ли помощь.

Как рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области, ДТП произошло в 19:07 вечера по улице Казахстанской.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин: Sang Yong Action, "Шевроле Кобальт" и "Ауди С4". В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Напомним, 20 ноября в Карагандинской области случилась авария: на 1063-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург столкнулись три грузовые машины марок SHACMAN и Volvo. В результате ДТП погиб один человек.

На следующий день на той же трассе произошло еще одно ДТП: 32-летний водитель MAN допустил занос, совершил наезд на криволинейный брус и перегородил дорогу. В результате аварии один человек госпитализирован.