ДТП с участием трех авто произошло в Шахтинске (видео)
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В Шахтинске произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадавших нет. Полиция ведет расследование, передает ekaraganda.kz.
26 ноября на одной из улиц Шахтинска случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три машины. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал.
На появившихся в Сети кадрах заметна карета скорой помощи, а также очевидцы, которые столпились вокруг места аварии, выясняя, нужна ли помощь.
Как рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области, ДТП произошло в 19:07 вечера по улице Казахстанской.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин: Sang Yong Action, "Шевроле Кобальт" и "Ауди С4". В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения", - отметили в ведомстве.
Здесь добавили, что факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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Напомним, 20 ноября в Карагандинской области случилась авария: на 1063-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург столкнулись три грузовые машины марок SHACMAN и Volvo. В результате ДТП погиб один человек.
На следующий день на той же трассе произошло еще одно ДТП: 32-летний водитель MAN допустил занос, совершил наезд на криволинейный брус и перегородил дорогу. В результате аварии один человек госпитализирован.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2193164-dtp-s-uchastiem-treh-avto-proizoshlo-v-shahtinske-video/