Движение оказалось заблокировано из-за ДТП с участием 5 авто в Караганде

В Караганде вечером 18 декабря произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадал один человек. Причины аварии выясняются, передает ekaraganda.kz.

ДТП произошло на участке улицы Сатпаева в сторону улицы Гоголя. Вся односторонняя полоса от пересечения с улицей Жангозина была перекрыта. Проезд автомобильного потока осуществлялся по смежным улицам.

Как сообщают в ДП Карагандинской области, в дорожно-транспортном происшествии столкнулись пять машин: две марки "Фольксваген", "Лада", "Мерседес" и "Шевроле".

В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомашины "Фольксваген" доставлена в медицинское учреждение. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Со слов свидетелей, у одной из машин, вероятно, отказали тормоза. Однако точную причину установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Шахтинске произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадавших нет.

Помимо этого, в октябре текущего года в Сети появились кадры дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей, которое произошло в Караганде на улице Гоголя.