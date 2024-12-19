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Движение оказалось заблокировано из-за ДТП с участием 5 авто в Караганде

Опубликовано:

Место ДТП
Место ДТП. Фото: ekaraganda.kz

В Караганде вечером 18 декабря произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадал один человек. Причины аварии выясняются, передает ekaraganda.kz.

ДТП произошло на участке улицы Сатпаева в сторону улицы Гоголя. Вся односторонняя полоса от пересечения с улицей Жангозина была перекрыта. Проезд автомобильного потока осуществлялся по смежным улицам.

Как сообщают в ДП Карагандинской области, в дорожно-транспортном происшествии столкнулись пять машин: две марки "Фольксваген", "Лада", "Мерседес" и "Шевроле".

В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомашины "Фольксваген" доставлена в медицинское учреждение. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Со слов свидетелей, у одной из машин, вероятно, отказали тормоза. Однако точную причину установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Шахтинске произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадавших нет.

Помимо этого, в октябре текущего года в Сети появились кадры дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей, которое произошло в Караганде на улице Гоголя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2202267-dvizhenie-okazalos-zablokirovano-iz-za-dtp-s-uchastiem-5-avto-v-karagande/

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