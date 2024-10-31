Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Массовое ДТП произошло в Караганде (видео)

Опубликовано:

ДТП в Караганде
ДТП в Караганде. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

В Сети появилось кадры дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей, которое произошло в Караганде на улице Гоголя. В ДП региона прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 31 октября в 12.08 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомашин: двух "Хюндай", "Лексуса" и "Тойоты".

В результате столкновения один человек был госпитализирован.

"В результате ДТП 22-летняя пассажирка автомашины "Хюндай" доставлена в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Напомним, 4 октября в Караганде напротив торгового дома "Сырдарья" случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате никто из водителей транспортных средств, а также их пассажиры не получили серьезных травм. У автомобилей - механические повреждения.

Также смертельное ДТП с участием "КамАЗа", легкового авто и мотоцикла произошло в Костанае. Полиция начала проверку. В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2181332-massovoe-dtp-proizoshlo-v-karagande-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie