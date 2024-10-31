Массовое ДТП произошло в Караганде (видео)

В Сети появилось кадры дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей, которое произошло в Караганде на улице Гоголя. В ДП региона прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 31 октября в 12.08 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомашин: двух "Хюндай", "Лексуса" и "Тойоты".

В результате столкновения один человек был госпитализирован.

"В результате ДТП 22-летняя пассажирка автомашины "Хюндай" доставлена в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Напомним, 4 октября в Караганде напротив торгового дома "Сырдарья" случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате никто из водителей транспортных средств, а также их пассажиры не получили серьезных травм. У автомобилей - механические повреждения.

Также смертельное ДТП с участием "КамАЗа", легкового авто и мотоцикла произошло в Костанае. Полиция начала проверку. В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.