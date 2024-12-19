ДТП с 8 погибшими в Актюбинской области: гражданину Беларуси вынесли приговор

Суд в Актобе признал виновным водителя, по вине которого в ДТП погибли 8 человек. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ст.345 ч.4 УК).

Суд установил, что подсудимый в августе 2024 года на 862 км автодороги Самара - Шымкент, управляя автомашиной Man TGX с прицепом, выехал на полосу встречного движения и, грубо нарушая правила дорожного движения, допустил столкновение с автомашиной Toyota Ipsum, которая двигалась во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota и его 7 пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия.

В суде подсудимый полностью признал свою вину. Прокурор просил назначить виновному по ст.345 ч.4 УК 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.

Потерпевшие оставили назначение наказания на усмотрение суда, при этом прося удовлетворить иск.

"Вина подсудимого подтверждается полностью признательными показаниями, показаниями потерпевших, протоколом осмотра места происшествия, схемой, заключениями экспертиз и изъятыми вещественными доказательствами", - сообщили в суде.

Суд при назначении наказания принял во внимание смягчающее обстоятельство - чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание мужчины, судом не установлено.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет. Гражданские иски удовлетворены частично. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 13 декабря текущего года в Актобе начался суд над предполагаемым виновником аварии, унесшей жизни восьми человек в августе этого года.

Тогда большегруз лоб в лоб столкнулся с минивэном, в котором везли на соревнования детскую спортивную команду.

Во время суда обвиняемый - 37-летний гражданин Беларуси - зачитал речь и несколько раз просил его простить. Выступление заняло несколько минут.