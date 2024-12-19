Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ДТП с 8 погибшими в Актюбинской области: гражданину Беларуси вынесли приговор

Опубликовано:

Место ДТП
Место ДТП. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Суд в Актобе признал виновным водителя, по вине которого в ДТП погибли 8 человек. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ст.345 ч.4 УК).

Суд установил, что подсудимый в августе 2024 года на 862 км автодороги Самара - Шымкент, управляя автомашиной Man TGX с прицепом, выехал на полосу встречного движения и, грубо нарушая правила дорожного движения, допустил столкновение с автомашиной Toyota Ipsum, которая двигалась во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota и его 7 пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия.

В суде подсудимый полностью признал свою вину. Прокурор просил назначить виновному по ст.345 ч.4 УК 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.

Потерпевшие оставили назначение наказания на усмотрение суда, при этом прося удовлетворить иск.

"Вина подсудимого подтверждается полностью признательными показаниями, показаниями потерпевших, протоколом осмотра места происшествия, схемой, заключениями экспертиз и изъятыми вещественными доказательствами", - сообщили в суде.

Суд при назначении наказания принял во внимание смягчающее обстоятельство - чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание мужчины, судом не установлено.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет. Гражданские иски удовлетворены частично. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 13 декабря текущего года в Актобе начался суд над предполагаемым виновником аварии, унесшей жизни восьми человек в августе этого года.

Тогда большегруз лоб в лоб столкнулся с минивэном, в котором везли на соревнования детскую спортивную команду.

Во время суда обвиняемый - 37-летний гражданин Беларуси - зачитал речь и несколько раз просил его простить. Выступление заняло несколько минут.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2202243-dtp-s-8-pogibshimi-v-aktyubinskoy-oblasti-grazhdaninu-belarusi-vynesli-prigovor/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie