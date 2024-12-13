Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Суд по делу о ДТП с 8 погибшими начался в Актобе: гражданин Беларуси не смог сдержать слез

Опубликовано:

Место ДТП
Место ДТП. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

В Актобе начался суд над предполагаемым виновником аварии, унесшей жизни восьми человек. В августе этого года большегруз лоб в лоб столкнулся с минивэном, в котором везли на соревнования детскую спортивную команду, передает "31 канал".

На скамье подсудимых оказался водитель грузовика - 37-летний гражданин Беларуси. По данным обвинения, он пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра и не снизил скорость. Выехал на полосу встречного движения и столкнулся с минивэном. В нем было 8 человек, трое мужчин и пятеро детей. Все погибли.

Страшная авария произошла 8 августа в 10 часов утра на трассе Самара - Шымкент, в 25 километрах от Хромтау. Известно, что дети из села Кумкыдык направлялись с тренером на турнир по футболу в Мангистаускую область.

На минивэне добирались до Актобе, там планировали пересесть на поезд. Среди погибших был отец с двумя сыновьями, полицейский и чемпион Казахстана по самбо, он был просто попутчиком.

В суде водитель фуры просил прощения у родственников погибших, раскаивался и не мог сдержать слез. Вину признал полностью.

"Завершила фура обгон, завершила "ГАЗель" обгон, и за ними за 10-15 метров, может, 20 максимум, была "Ипсум". Я автоматически руль вывернул влево, потому что справа была машина, которую я обгонял, и "Ипсум", водитель машины тоже, одновременно мы, получается",- заявил подсудимый.

Трасса Самара - Шымкент, на которой погибли дети и взрослые - одна из самых опасных в регионе.

На ней часто происходят смертельные аварии. И неспроста. Пропускная способность дороги - до 4 тысяч машин в сутки, а на сегодня по ней проезжает около 20 тысяч. В основном, это большегрузный транспорт.

Напомним, 7 августа примерно в 10 часов 10 минут на 862 км автодороги Самара-Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

Позднее была озвучена предварительная причина ДТП с 8 погибшими - водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения. После случившегося в регионе создали комиссию.

Помимо этого, недавно в Актюбинской области суд приговорил майора полиции к 9 годам лишения свободы за ДТП с двумя погибшими, которое произошло в состоянии алкогольного опьянения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2200056-sud-po-delu-o-dtp-s-8-pogibshimi-nachalsya-v-aktobe-grazhdanin-belarusi-ne-smog-sderzhat-slez/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie