Суд по делу о ДТП с 8 погибшими начался в Актобе: гражданин Беларуси не смог сдержать слез

В Актобе начался суд над предполагаемым виновником аварии, унесшей жизни восьми человек. В августе этого года большегруз лоб в лоб столкнулся с минивэном, в котором везли на соревнования детскую спортивную команду, передает "31 канал".

На скамье подсудимых оказался водитель грузовика - 37-летний гражданин Беларуси. По данным обвинения, он пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра и не снизил скорость. Выехал на полосу встречного движения и столкнулся с минивэном. В нем было 8 человек, трое мужчин и пятеро детей. Все погибли.

Страшная авария произошла 8 августа в 10 часов утра на трассе Самара - Шымкент, в 25 километрах от Хромтау. Известно, что дети из села Кумкыдык направлялись с тренером на турнир по футболу в Мангистаускую область.

На минивэне добирались до Актобе, там планировали пересесть на поезд. Среди погибших был отец с двумя сыновьями, полицейский и чемпион Казахстана по самбо, он был просто попутчиком.

В суде водитель фуры просил прощения у родственников погибших, раскаивался и не мог сдержать слез. Вину признал полностью.

"Завершила фура обгон, завершила "ГАЗель" обгон, и за ними за 10-15 метров, может, 20 максимум, была "Ипсум". Я автоматически руль вывернул влево, потому что справа была машина, которую я обгонял, и "Ипсум", водитель машины тоже, одновременно мы, получается",- заявил подсудимый.

Трасса Самара - Шымкент, на которой погибли дети и взрослые - одна из самых опасных в регионе.

На ней часто происходят смертельные аварии. И неспроста. Пропускная способность дороги - до 4 тысяч машин в сутки, а на сегодня по ней проезжает около 20 тысяч. В основном, это большегрузный транспорт.

Напомним, 7 августа примерно в 10 часов 10 минут на 862 км автодороги Самара-Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

Позднее была озвучена предварительная причина ДТП с 8 погибшими - водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения. После случившегося в регионе создали комиссию.

Помимо этого, недавно в Актюбинской области суд приговорил майора полиции к 9 годам лишения свободы за ДТП с двумя погибшими, которое произошло в состоянии алкогольного опьянения.