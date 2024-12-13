Суд по делу о ДТП с 8 погибшими начался в Актобе: гражданин Беларуси не смог сдержать слез
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В Актобе начался суд над предполагаемым виновником аварии, унесшей жизни восьми человек. В августе этого года большегруз лоб в лоб столкнулся с минивэном, в котором везли на соревнования детскую спортивную команду, передает "31 канал".
На скамье подсудимых оказался водитель грузовика - 37-летний гражданин Беларуси. По данным обвинения, он пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра и не снизил скорость. Выехал на полосу встречного движения и столкнулся с минивэном. В нем было 8 человек, трое мужчин и пятеро детей. Все погибли.
Страшная авария произошла 8 августа в 10 часов утра на трассе Самара - Шымкент, в 25 километрах от Хромтау. Известно, что дети из села Кумкыдык направлялись с тренером на турнир по футболу в Мангистаускую область.
На минивэне добирались до Актобе, там планировали пересесть на поезд. Среди погибших был отец с двумя сыновьями, полицейский и чемпион Казахстана по самбо, он был просто попутчиком.
В суде водитель фуры просил прощения у родственников погибших, раскаивался и не мог сдержать слез. Вину признал полностью.
"Завершила фура обгон, завершила "ГАЗель" обгон, и за ними за 10-15 метров, может, 20 максимум, была "Ипсум". Я автоматически руль вывернул влево, потому что справа была машина, которую я обгонял, и "Ипсум", водитель машины тоже, одновременно мы, получается",- заявил подсудимый.
Трасса Самара - Шымкент, на которой погибли дети и взрослые - одна из самых опасных в регионе.
На ней часто происходят смертельные аварии. И неспроста. Пропускная способность дороги - до 4 тысяч машин в сутки, а на сегодня по ней проезжает около 20 тысяч. В основном, это большегрузный транспорт.
Напомним, 7 августа примерно в 10 часов 10 минут на 862 км автодороги Самара-Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.
Позднее была озвучена предварительная причина ДТП с 8 погибшими - водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения. После случившегося в регионе создали комиссию.
Помимо этого, недавно в Актюбинской области суд приговорил майора полиции к 9 годам лишения свободы за ДТП с двумя погибшими, которое произошло в состоянии алкогольного опьянения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2200056-sud-po-delu-o-dtp-s-8-pogibshimi-nachalsya-v-aktobe-grazhdanin-belarusi-ne-smog-sderzhat-slez/