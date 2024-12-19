ДТП с 8 погибшими в Актюбинской области: обвиняемый выступил с последним словом (видео)

В Актобе с последним словом выступил иностранец, которого обвиняют в ДТП, унесшем жизни пяти юных футболистов и троих взрослых, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, 37-летний гражданин Беларуси зачитал речь и несколько раз просил его простить. Выступление заняло всего несколько минут.

В суде Сергей Соловьев полностью признал вину. Обвинение запросило для него пять лет тюрьмы. Потерпевшие также требуют возместить ущерб за моральные страдания. В общей сложности порядка 70 миллионов тенге.

Уже сегодня подсудимому вынесут приговор.

"Хочу сказать вам искренние слова соболезнования. Выразить вам глубокую скорбь. Сказать искренние слова поддержки. Хочу искренне, от всего сердца попросить у вас прощения. Я искренне раскаиваюсь и полностью признаю свою вину. Эта трагедия навсегда останется со мной. Не было дня, чтобы я не думал о ней. Эта трагедия принесла боль и несчастье. Я искренне сожалею об этом", - выступил с последним словом мужчина.

Источник: КТК

Напомним, страшная авария на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области произошла в начале августа. Тогда лоб в лоб столкнулись многотонная фура и минивэн, в котором находились пять школьников и трое взрослых. Подростки вместе с родными и тренерами ехали в Мангистаускую область на соревнования по футболу. Никто из них не выжил.

Следствие установило, что виновником аварии является 37-летний дальнобойщик – гражданин Беларуси.

Согласно материалам дела, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Ipsum. Тела погибших несколько часов извлекали из искореженного минивэна.