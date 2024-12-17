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Несколько человек пострадали в результате массовой аварии в Алматы

Опубликовано:

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Кадр из видео: instagram/kris.p.karasai

В Алатауском районе Алматы в минувшие выходные произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Видео с места ДТП опубликовано в Instagram-паблике kris.p.karasai. Сообщается, что авария произошла вдоль БАКа в Алматы.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города, авария имела место 15 декабря в 12:50 в Алатауском районе.

"Водитель автомашины марки ВАЗ, следуя по улице Утемисулы в северном направлении, на пересечении с улицей вдоль БАКа выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с 5 автомашинами", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пять человек, в том числе 21-летний водитель ВАЗа, с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления дознания департамента полиции города Алматы.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Ранее массовое ДТП произошло в центре Астаны. Сообщалось о пострадавшем.

Тогда же крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла в Астане на проспекте Кабанбай батыра, пострадали три человека.

В октябре в Астане произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Hyundai на трассе в аэропорт столицы, после которого водителя последнего госпитализировали в больницу.

В сентябре ДТП с участием 10 автомобилей произошло в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2201396-neskolko-chelovek-postradali-v-rezultate-massovoy-avarii-v-almaty/

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