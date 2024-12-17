Несколько человек пострадали в результате массовой аварии в Алматы
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В Алатауском районе Алматы в минувшие выходные произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.
Видео с места ДТП опубликовано в Instagram-паблике kris.p.karasai. Сообщается, что авария произошла вдоль БАКа в Алматы.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города, авария имела место 15 декабря в 12:50 в Алатауском районе.
"Водитель автомашины марки ВАЗ, следуя по улице Утемисулы в северном направлении, на пересечении с улицей вдоль БАКа выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с 5 автомашинами", - сообщили в ведомстве.
В результате ДТП пять человек, в том числе 21-летний водитель ВАЗа, с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.
К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления дознания департамента полиции города Алматы.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Ранее массовое ДТП произошло в центре Астаны. Сообщалось о пострадавшем.
Тогда же крупная дорожная авария с участием трем автомобилей произошла в Астане на проспекте Кабанбай батыра, пострадали три человека.
В октябре в Астане произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Hyundai на трассе в аэропорт столицы, после которого водителя последнего госпитализировали в больницу.
В сентябре ДТП с участием 10 автомобилей произошло в Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2201396-neskolko-chelovek-postradali-v-rezultate-massovoy-avarii-v-almaty/