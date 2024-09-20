ДТП с участием 10 автомобилей произошло в Алматы (видео)

В Сети появилось видео с места крупной аварии днем 20 сентября в Алматы. В полиции нам сообщили, что в ДТП попали 10 автомашин, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Kris.p.media. Съемка ведется из проезжающего автобуса, в кадре видно несколько поврежденных автомобилей.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

Как информировали в дежурной части местной полицейской службы, по проспекту Рыскулова на пересечении с улицей Тлендиева произошло ДТП с участием 10 автомашин.

"Предварительно, у водителя грузовой автомашины ухудшилось здоровье, в результате чего он совершил столкновение с несколькими автомашинами.

Количество пострадавших и подробные обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Напомним, еще одно массовое ДТП произошло в Алматы в четверг, 19 сентября - в тоннеле на улице Саина столкнулись сразу семь автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в Алматы случилось смертельное ДТП с участием "ГАЗели" и мопедиста. В Сети появились кадры с лежащим в луже крови водителем мопеда. В полиции сообщали, что ведут расследование по данному факту.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.