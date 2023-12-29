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Женщину насмерть сбил "КамАЗ" в Астане

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КамАЗ на фоне гор
КамАЗ. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане сегодня женщину сбил "КамАЗ". От полученных травм она скончалась на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

"29 декабря текущего года водитель автомашины марки "КамАЗ", следуя по улице Ақан сері, совершил маневр поворот налево и наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Назначены необходимые экспертизы", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что стражами порядка проводится дознание по факту ДТП со смертельным исходом в Астане.

Между тем столичные полицейские призывают казахстанцев соблюдать правила дорожного движения и напоминают водителям быть бдительными и максимально внимательными на дорогах, пешеходам переходить дорогу только в установленных местах.

Напомним, сегодня в Алматы на Кульджинском тракте на мужчину 1961 года рождения совершен наезд. От полученных травм пешеход погиб на месте ДТП.

Ранее в Караганде на пешеходном переходе была сбита 71-летняя пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2053291-zhenschinu-nasmert-sbil-kamaz-v-astane/

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