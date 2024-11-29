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Тела супругов нашли на дороге в Актобе: начался суд над полицейским

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Заседание суда
Заседание суда. Фото: diapazon.kz

В Актобе начался суд над полицейским, обвиняемым в совершении смертельного ДТП, в котором погибли супруги, ехавшие на велосипеде. Водитель скрылся с места происшествия, передает "Диапазон".

Супруги Шынгыс и Динара ехали на одном велосипеде по обочине объездной трассы в районе жилого массива Акжар-1. Их насмерть сбил автомобиль Kia Sportage.

По данным следствия, водитель не стал звонить в "скорую" и полицию, а уехал с места ДТП. Тела мужчины и женщины обнаружил случайный прохожий, родственники узнали о их гибели лишь в 4 часа утра.

Предварительно выяснилось, что за рулем автомобиля находился оперативный дежурный городского отдела полиции №4. Следствие установило, что в ту ночь водитель находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, а на заднем сиденье машины был его сын 2017 года рождения.

Недавно в специализированном суде по уголовным делам начался суд над полицейским. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек, и оставлении места дорожно-транспортного происшествия.

Показания обвиняемый пока не давал. Он также выступил против присутствия журналистов в зале суда, но судья отметил, что процесс является открытым.

Из обвинительного акта следует, что автомобиль разогнался до скорости 121 км/ч.

На следствии обвиняемый утверждал, что его ослепила встречная машина, и он не заметил велосипед. Однако, по правилам, при ослеплении водитель обязан включить аварийный сигнал и остановиться, не меняя полосы. Этого сделано не было.

Близкие погибших Динары и Шынгыса до сих пор не могут прийти в себя. У супругов остались двое сыновей 3 и 4 лет, они сейчас живут с близкими родственниками.

В суде также присутствовала прабабушка детей. Она рассказала, что в ту ночь Динара и Шынгыс возвращались домой с дня рождения родственника.

Обычно они ездили на машине или заказывали такси, но в ту роковую ночь решили поехать на велосипеде.

Сторона обвиняемого возместила родным погибших расходы, связанные с похоронами, а также передала сиротам квартиру в микрорайоне Есет батыра.

Пока идет суд, полицейский находится в следственном изоляторе.

23 июля текущего года сообщалось, что в Актюбинской области автомобиль сбил велосипедиста и его пассажира, которые в результате аварии погибли.

Позднее стало известно, что в смертельном наезде подозревают полицейского. По факту ДТП была проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2194257-tela-suprugov-nashli-na-doroge-v-aktobe-nachalsya-sud-nad-policeyskim/

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