Два авто разбились в ДТП близ аэропорта Астаны (видео)

В Астане произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Hyundai, после которого водителя последнего госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео, на кадрах которого видны последствия ДТП. Судя из описания к посту, оно произошло в районе аэропорта. На кадрах видно полицейскую машину, и, судя по всему, два автомобиля участников ДТП. Один из автомобилей находится в кювете. У другого автомобиля сильно повреждена передняя часть.

ДТП прокомментировали в полке патрульной полиции Астаны.

"Водитель автомашины Kia Cerato, следуя по проспекту Кабанбай Батыра в сторону аэропорта, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Elantra.

В результате удара Hyundai Elantra совершил наезд на столб освещения и скатился в кювет. Пассажир Hyundai Elantra госпитализирована, проводится проверка", - прокомментировали в полиции.

На прошлой неделе в Астане произошло ДТП с участием Chevrolet и ВАЗ, в результате которого один из автомобилей опрокинуло на бок.

До этого в столице произошло ДТП, последствия которого сняли на видео и распространили в социальных сетях. Тогда сообщалось, что одно авто перевернуло, другое помяло после столкновения.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.