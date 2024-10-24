Два авто разбились в ДТП близ аэропорта Астаны (видео)
Опубликовано:
В Астане произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Hyundai, после которого водителя последнего госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео, на кадрах которого видны последствия ДТП. Судя из описания к посту, оно произошло в районе аэропорта. На кадрах видно полицейскую машину, и, судя по всему, два автомобиля участников ДТП. Один из автомобилей находится в кювете. У другого автомобиля сильно повреждена передняя часть.
ДТП прокомментировали в полке патрульной полиции Астаны.
"Водитель автомашины Kia Cerato, следуя по проспекту Кабанбай Батыра в сторону аэропорта, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Elantra.
В результате удара Hyundai Elantra совершил наезд на столб освещения и скатился в кювет. Пассажир Hyundai Elantra госпитализирована, проводится проверка", - прокомментировали в полиции.
На прошлой неделе в Астане произошло ДТП с участием Chevrolet и ВАЗ, в результате которого один из автомобилей опрокинуло на бок.
До этого в столице произошло ДТП, последствия которого сняли на видео и распространили в социальных сетях. Тогда сообщалось, что одно авто перевернуло, другое помяло после столкновения.
Что делать, если вы попали в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2178239-dva-avto-razbilis-v-dtp-bliz-aeroporta-astany-video/