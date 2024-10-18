Три автомобиля сложились "змейкой" на дороге в Астане (видео)

На проспекте Республики в Астане три автомобиля попали в ДТП, видео с места происшествия появилось в Сети. По данным полиции города, материалы направлены в суд, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео, которое, судя по описанию, было снято на проспекте Республики в Астане. На кадрах видно три машины, которые столкнулись друг с другом.

В Департаменте полиции Астаны рассказали подробности ДТП.

"Водитель автомашины Toyota, не соблюдая безопасную дистанцию, совершил столкновение с двумя автомобилями - Volkswagen и Skoda. Пострадавших в результате ДТП нет. Материалы по делу направлены в Межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны для рассмотрения", - сказано в комментарии ДП.

Недавно в Костанае из-за ухудшения погодных условий сразу восемь машин столкнулись на мосту, так как не смогли держать дистанцию.

Ранее мы писали о ДТП, в котором пять автомобилей сложились "в гармошку" в Астане. До этого из-за несоблюдения дистанции в Астане столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.