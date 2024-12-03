Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водитель не справился с управлением и врезался в фонарь в Экибастузе

Опубликовано:

Авто попало в аварию
Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Экибастузе водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на опору освещения, после чего попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 декабря в Экибастузе возле дома 128 по улице Мухтара Ауэзова водитель автомашины "ВАЗ-21093", не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на металлическую опору освещения.

"В результате ДТП водитель госпитализирован в больницу", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Автомашину водворили на специализированную стоянку. Проводится проверка.

Ранее в Актобе девочка попала под колеса внедорожника во дворе дома. ДТП зафиксировали камеры наблюдения. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

А на трассе между Карагандой и Темиртау случилась авария, в результате которой пострадал 12-летний ребенок. Два автомобиля столкнулись на 1045 км автодороги Алматы - Екатеринбург.

Во дворе дома в Экибастузе автомобиль сбил женщину, которая шла вдоль проезжей зоны. Ее госпитализировали в больницу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2195402-voditel-ne-spravilsya-s-upravleniem-i-vrezalsya-v-fonar-v-ekibastuze/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie