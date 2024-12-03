Водитель не справился с управлением и врезался в фонарь в Экибастузе
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В Экибастузе водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на опору освещения, после чего попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 декабря в Экибастузе возле дома 128 по улице Мухтара Ауэзова водитель автомашины "ВАЗ-21093", не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на металлическую опору освещения.
"В результате ДТП водитель госпитализирован в больницу", - уточнили в ДП Павлодарской области.
Автомашину водворили на специализированную стоянку. Проводится проверка.
Ранее в Актобе девочка попала под колеса внедорожника во дворе дома. ДТП зафиксировали камеры наблюдения. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2195402-voditel-ne-spravilsya-s-upravleniem-i-vrezalsya-v-fonar-v-ekibastuze/