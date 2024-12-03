Водитель не справился с управлением и врезался в фонарь в Экибастузе

В Экибастузе водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на опору освещения, после чего попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 декабря в Экибастузе возле дома 128 по улице Мухтара Ауэзова водитель автомашины "ВАЗ-21093", не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на металлическую опору освещения.

"В результате ДТП водитель госпитализирован в больницу", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Автомашину водворили на специализированную стоянку. Проводится проверка.

Ранее в Актобе девочка попала под колеса внедорожника во дворе дома. ДТП зафиксировали камеры наблюдения. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

А на трассе между Карагандой и Темиртау случилась авария, в результате которой пострадал 12-летний ребенок. Два автомобиля столкнулись на 1045 км автодороги Алматы - Екатеринбург.

Во дворе дома в Экибастузе автомобиль сбил женщину, которая шла вдоль проезжей зоны. Ее госпитализировали в больницу.