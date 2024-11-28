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Эзотерика

Женщину сбили во дворе дома в Экибастузе

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Парковка возле жилого дома
Двор многоэтажки. Иллюстративное фото: Mann_Clon / Getty Imaages

Во дворе дома в Экибастузе автомобиль сбил пешехода, которая шла вдоль проезжей зоны. Женщину госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 27 ноября в Экибастузе во дворе дома на улице Мухтара Ауэзова.

"Водитель автомашины Toyota Carina, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, которая шла вдоль проезжей зоны. В результате ДТП пешеход госпитализирована в больницу", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В этот же день на пересечении улиц Машхура Жусупа и Мухтара Ауэзова в Экибастузе водитель автомашины Chevrolet Niva при повороте налево, не уступив дорогу, совершил столкновение с автомобилем BMW, который двигался со встречного направления.

"В результате ДТП водитель и пассажир авто Chevrolet Niva с травмами госпитализированы в больницу", - отметили в ведомстве.

Автомашины водворены на специальную стоянку. Проводится проверка.

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Ранее в Павлодаре при патрулировании полицейские заметили водителя, который ехал, чередуя скорость. На законные требования остановиться он не отреагировал, а увеличил скорость и попытался скрыться. Затем водитель устроил ДТП и даже пытался убежать от стражей порядка.

А в Шахтинске произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадавших не было, однако машины получили механические повреждения. Полиция ведет расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2193641-zhenshchinu-sbili-vo-dvore-doma-v-ekibastuze/

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