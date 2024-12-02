Ребенок выбежал во двор и попал под машину в Актобе

Девочка попала под колеса автомобиля во дворе дома в Актобе - ДТП зафиксировали камеры наблюдения. В полиции рассказали о произошедшем, передает NUR.KZ.

Кадры наезда на ребенка опубликовали в паблике aqtobe_sergek в Instagram.

На них видно, что малышка выбежала на проезжую часть между припаркованными машинами и оказалась под колесами внедорожника. На помощь ребенку бросаются очевидцы произошедшего.

В пресс-службе ДП Актюбинской области сообщили, что в результате ДТП ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

"Уважаемые родители учите детей соблюдать правила поведения на дорогах", - призвали в ведомстве.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.