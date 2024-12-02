Ребенок выбежал во двор и попал под машину в Актобе
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Девочка попала под колеса автомобиля во дворе дома в Актобе - ДТП зафиксировали камеры наблюдения. В полиции рассказали о произошедшем, передает NUR.KZ.
Кадры наезда на ребенка опубликовали в паблике aqtobe_sergek в Instagram.
На них видно, что малышка выбежала на проезжую часть между припаркованными машинами и оказалась под колесами внедорожника. На помощь ребенку бросаются очевидцы произошедшего.
В пресс-службе ДП Актюбинской области сообщили, что в результате ДТП ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.
"Уважаемые родители учите детей соблюдать правила поведения на дорогах", - призвали в ведомстве.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2195256-rebenok-vybezhal-vo-dvor-i-popal-pod-mashinu-v-aktobe/