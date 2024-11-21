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Пешехода насмерть сбили в Павлодарской области

Опубликовано:

Пешеход
Мужчина на дороге. Иллюстративное фото: Bebenjy / Getty Images

В Павлодарской области возле села Алгабас в результате наезда автомобиля от полученных травм на месте происшествия скончался пешеход, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел вечером 19 ноября, в 21.45, на 4 км автодороги Атамекен - Иртышск - Русская поляна, напротив въезда в село Алгабас города Аксу.

"Водитель автомашины марки Lifan-215800 совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте", - рассказали в ДП Павлодарской области.

По факту происшествия проводится проверка. Автомашина водворена на специализированную стоянку.

Ранее стало известно, что в Павлодаре водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу. В результате несовершеннолетнего с травмами госпитализировали в больницу.

А в Актау автомобиль въехал в продуктовый магазин. Пострадала 19-летняя девушка, ее в результате ДТП зажало между полок. Пострадавшую госпитализировали. На водителя составили административный протокол. После результата экспертизы будет рассмотрена его уголовная ответственность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2190599-peshehoda-nasmert-sbili-v-pavlodarskoy-oblasti/

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