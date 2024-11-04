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Полиция ищет очевидцев смертельного наезда на пешехода в Актобе

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Складной аварийный знак стоит на дороге
Знак ДТП. Иллюстративное фото: Anton Skripachev / Getty Images

Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего ранним утром 23 октября в Актобе. Тогда автомобиль Chevrolet Cobalt сбил пешехода, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, ДП Актюбинской области устанавливает очевидцев в рамках расследования уголовного дела по факту ДТП, случившегося в Актобе 23 октября 2024 года примерно в 06.20.

В ведомстве рассказали, что водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, двигаясь со стороны поселка Куршасай в направлении города Актобе в районе жилого массива Жанаконыс-3 допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

"Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят позвонить по телефонам: 936-404, 936-408, 8-771-292-81-52 либо обращаться в управление дознания ДП Актюбинской области в кабинет № 404, 408 по адресу: Актобе, ул. Братьев Жубановых, 271", - говорится в сообщении ДП региона.

Ранее в Актобе в районе поселка Кызылжар произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил наезд на пешехода напротив остановки "Котельная". Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. Сотрудники полиции также обратились к очевидцам произошедшего.

Суд признал водителя из Актобе виновным в совершении ДТП, в котором погибли члены его семьи, в том числе родители. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2182841-policiya-ishchet-ochevidcev-smertelnogo-naezda-na-peshehoda-v-aktobe/

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