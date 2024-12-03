Авто перевернулось на крышу после столкновения в Алматы
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В Алматы автомобиль столкнулся с другой машиной при перестроении и перевернулся на крышу. Авария случилась утром, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.
Данное ДТП произошло сегодня в 08:30 в Бостандыкском районе.
"Водитель Geely, следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении севернее улицы Сатпаева, при перестроении допустил столкновение с Toyota, далее Geely опрокинулась на крышу", - рассказали в ДП Алматы.
Никто не пострадал, начато расследование.
Недавно в Алматы произошло другое ДТП с опрокидыванием - водитель допустил наезд на препятствие, затем перевернулся.
2 октября в южной столице водитель Mercedes-Benz протаранила Toyota RAV4, управлявшая последним авто гражданка была госпитализирована.
В конце сентября несколько автомобилей попали в ДТП в Астане, один из них перевернулся на крышу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2195408-avto-perevernulos-na-kryshu-posle-stolknoveniya-v-almaty/