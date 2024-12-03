Авто перевернулось на крышу после столкновения в Алматы

В Алматы автомобиль столкнулся с другой машиной при перестроении и перевернулся на крышу. Авария случилась утром, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Данное ДТП произошло сегодня в 08:30 в Бостандыкском районе.

"Водитель Geely, следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении севернее улицы Сатпаева, при перестроении допустил столкновение с Toyota, далее Geely опрокинулась на крышу", - рассказали в ДП Алматы.

Никто не пострадал, начато расследование.

Недавно в Алматы произошло другое ДТП с опрокидыванием - водитель допустил наезд на препятствие, затем перевернулся.

2 октября в южной столице водитель Mercedes-Benz протаранила Toyota RAV4, управлявшая последним авто гражданка была госпитализирована.

В конце сентября несколько автомобилей попали в ДТП в Астане, один из них перевернулся на крышу.