Ravon перевернулся на крышу: ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Астане (видео)

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно перевернутый на крышу легковой автомобиль прямо на проезжей части. В пресс-службе ДП Астаны рассказали подробности ДТП, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте "Astana_brothers" было опубликовано видео, на кадрах которого видно перевернутый на крышу легковой автомобиль. Подписчики недоумевают, как автомобиль мог оказаться в таком положении.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили подробности ДТП.

"Водитель грузового автомобиля, следуя по проспекту Кошкарбаева, при перестроении направо не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем марки Ravon. От удара, по инерции, Ravon столкнулся с автомобилем Toyota, после чего Ravon перевернулся на крышу", - рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП пострадавших нет. Собранные материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.

Напомним, летом текущего года в Сети также появилось видео очевидцев аварии, при которой один из автомобилей перевернулся.

До этого в Алматы также авто опрокинулось на крышу в результате ДТП, тогда были и пострадавшие.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.