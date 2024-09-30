Ravon перевернулся на крышу: ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Астане (видео)
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В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно перевернутый на крышу легковой автомобиль прямо на проезжей части. В пресс-службе ДП Астаны рассказали подробности ДТП, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте "Astana_brothers" было опубликовано видео, на кадрах которого видно перевернутый на крышу легковой автомобиль. Подписчики недоумевают, как автомобиль мог оказаться в таком положении.
В пресс-службе Департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили подробности ДТП.
"Водитель грузового автомобиля, следуя по проспекту Кошкарбаева, при перестроении направо не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем марки Ravon. От удара, по инерции, Ravon столкнулся с автомобилем Toyota, после чего Ravon перевернулся на крышу", - рассказали в пресс-службе.
В результате ДТП пострадавших нет. Собранные материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.
Напомним, летом текущего года в Сети также появилось видео очевидцев аварии, при которой один из автомобилей перевернулся.
До этого в Алматы также авто опрокинулось на крышу в результате ДТП, тогда были и пострадавшие.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2167648-ravon-perevernulsya-na-kryshu-dtp-s-uchastiem-neskolkih-avtomobiley-proizoshlo-v-astane-video/
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