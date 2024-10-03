Поспешила выехать на перекресток: Mercedes протаранил Toyota в Алматы

2 октября в Алматы произошло ДТП с участием Toyota RAV4 и Mercedes-Benz. Водитель Toyota госпитализирована, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

В полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло в Медеуском районе Алматы.

"Водитель автомашины марки "Тойота", двигаясь по улице Беимбетова в восточном направлении, проигнорировала требование знака 2.4 ПДД "Уступи дорогу", и при выезде на улице Кабилова допустила столкновение с автомашиной марки "Мерседес", что следовала на север.

В результате столкновения автомашина марки "Тойота" допустила наезд на препятствие - опору линии связи", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Медеуского района.

Zakon.kz пишет, что водитель Mercedes-Benz попытался избежать столкновения, но не смог. В результате "Мерседес" протаранил "Тойоту" в бок, подсадил автомобиль, протащил несколько метров вперед и впечатал в столб линии электропередач. Девушка, которая находилась за рулем "Тойоты", получила травмы. Ее госпитализировали.

ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

ДТП в Алматы. Фото : zakon.kz

Напомним, также 2 октября серьезное ДТП произошло на трассе в Карагандинской области - в результате аварии одного из водителей зажало в салоне авто, его вытащили спасатели. Пострадавший был передан врачам скорой помощи - его доставили в больницу для прохождения обследования.

Ранее также стало известно о гибели известного казахстанского спортсмена Нышана Омирали. В ДП Жамбылской области корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что он погиб в аварии на трассе "Западная Европа - Западный Китай" в результате столкновения автомобиля с верблюдом.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.