Поспешила выехать на перекресток: Mercedes протаранил Toyota в Алматы
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2 октября в Алматы произошло ДТП с участием Toyota RAV4 и Mercedes-Benz. Водитель Toyota госпитализирована, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.
В полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло в Медеуском районе Алматы.
"Водитель автомашины марки "Тойота", двигаясь по улице Беимбетова в восточном направлении, проигнорировала требование знака 2.4 ПДД "Уступи дорогу", и при выезде на улице Кабилова допустила столкновение с автомашиной марки "Мерседес", что следовала на север.
В результате столкновения автомашина марки "Тойота" допустила наезд на препятствие - опору линии связи", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Медеуского района.
Zakon.kz пишет, что водитель Mercedes-Benz попытался избежать столкновения, но не смог. В результате "Мерседес" протаранил "Тойоту" в бок, подсадил автомобиль, протащил несколько метров вперед и впечатал в столб линии электропередач. Девушка, которая находилась за рулем "Тойоты", получила травмы. Ее госпитализировали.
Напомним, также 2 октября серьезное ДТП произошло на трассе в Карагандинской области - в результате аварии одного из водителей зажало в салоне авто, его вытащили спасатели. Пострадавший был передан врачам скорой помощи - его доставили в больницу для прохождения обследования.
Ранее также стало известно о гибели известного казахстанского спортсмена Нышана Омирали. В ДП Жамбылской области корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что он погиб в аварии на трассе "Западная Европа - Западный Китай" в результате столкновения автомобиля с верблюдом.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2169067-pospeshila-vyehat-na-perekrestok-mercedes-protaranil-toyota-v-almaty/
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