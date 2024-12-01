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Эзотерика

Водитель погиб после столкновения с лошадьми в Павлодарской области

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Водитель погиб после столкновения с лошадьми
Место ДТП. Фото: instagram.com/tipavlo.dar

В Павлодарской области водитель совершил наезд на двух лошадей, после чего машину опрокинуло в кювет. Водитель скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagram-аккаунте "Типичный Павлодар" опубликовали информацию о том, что ночью произошло ДТП недалеко от границы с Новосибирской областью.

"Автор фото видела, как впереди идущая машина въехала в лошадей на дороге. Водитель, к сожалению, погиб", - написано в публикации.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель автомашины марки Volkswagen в условиях ночного времени, не справившись с управлением, совершил наезд на двух лошадей с дальнейшим опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Владелец лошадей установлен. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования", - сообщили в ДП.

Летом текущего года в Павлодарской области произошло ДТП с участием табуна лошадей. Автомобиль Lada Largus столкнулся с шестью животными, которые бесхозно паслись на трассе. После этого водители других машин совершили наезд на скот, который лежал на проезжей части.

Ранее семья с трехмесячным грудным ребенком из Жанаозена попала в ДТП после того, как на дорогу выбежала лошадь. Пострадавшие требуют наказать владельца животного. Полиция начала оперативно-розыскные мероприятия по выявлению хозяина лошади.

В прошлом году мы писали, что лошадь выбежала на проезжую часть на трассе Самара - Шымкент в ЗКО. Водитель Nissan не справился с управлением и в результате ДТП погибла женщина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2194745-voditel-pogib-posle-stolknoveniya-s-loshadmi-v-pavlodarskoy-oblasti/

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