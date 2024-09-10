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Эзотерика

Жительница Экибастуза и ее муж попали в ДТП из-за бродившего по трассе скота

Опубликовано:

Крупный рогатый скот на трассе
Корова на дороге. Иллюстративное фото: Joseph Amaral / Getty Images

На трассе Калкаман - Баянаул из-за находящегося на дороге крупного рогатого скота произошла авария. Владельца животных установили, передает NUR.KZ со ссылкой на УП Экибастуза.

Как сообщается в аккаунте ведомства в Instagram, жительница Экибастуза выразила благодарность сотруднику полиции за оперативную помощь в розыске и установлении владельца скота. Женщина написала письмо в УП города.

По ее словам, вечером 7 сентября она с мужем попала в ДТП на трассе Калкаман - Баянаул.

"На проезжей части дороги находился крупный рогатый скот, мы незамедлительно позвонили по номеру "102". С нами связался участковый инспектор УП Экибастуза Азат Хабдуллинов. Уточнив наше место нахождение, он приехал к месту ДТП", - рассказала женщина.

Профессиональное исполнение служебных обязанностей не оставило заявительницу равнодушной. В благодарственном письме она выразила слова признательности старшему лейтенанту полиции.

"Я была приятно удивлена работой инспектора. Спасибо за грамотный и оперативный подход к делу, корректное, вежливое отношение и настоящий профессионализм! Азат Хабдуллинов провел необходимые розыскные мероприятия и оперативно установил владельца скота. Сами мы не пострадали, а вот автомобилю требуется ремонт", - отметила женщина.

Бесхозный скот на дорогах - большая помеха для движения.

"Владельцев бродячего скота мы привлекаем к ответственности, но важно помнить, что в результате наездов водители и пассажиры получают травмы, увечья, гибнут люди и животные.

После принятия решения по ДТП полицией, т.е. привлечения к уголовной и административной ответственности, потерпевшая сторона может обратиться в суд в гражданско-правовом порядке по взысканию причиненного морального вреда и материального ущерба", - рассказал участковый инспектор УП Экибастуза Азат Хабдуллинов.

Отметим, что по ст.408 КоАП РК нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения, столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).

То же действие, повлекшее причинение ущерба имуществу физических лиц, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). 

Ранее в Павлодарской области в рамках рейдовых мероприятий владельца привлекли к ответственности за его скот в количестве 20 голов, который без присмотра бродил по трассе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2159772-zhitelnica-ekibastuza-i-ee-muzh-popali-v-dtp-iz-za-brodivshego-po-trasse-skota/

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