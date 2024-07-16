ДТП с участием табуна лошадей произошло в Павлодарской области

В Сети распространилось видео с места ДТП с участием нескольких авто и животных на трассе Астана - Павлодар. В ДП Павлодарской области прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Кадры с места аварии опубликовал паблик tipavlo.dar в Instagram. На видео можно заметить, как в темное время суток от столкновения пострадали несколько машин и лошадей.

"Сегодня ночью под Экибастузом. Пять голов на дороге остались. Минимум три авто пострадали", - говорится в подписи к видео.

Видео вызвало реакцию пользователей Сети.

"Платная дорога, должна быть обеспечена безопасность людей", "Владельцы лошадей должны быть наказаны", "Ночью за рулем надо ехать вдвойне осторожно", "Сколько нужно жизней, чтобы эту проблему решили?" - написали комментаторы.

О произошедшем на трассе ДТП подробно рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

По данным ведомства, водитель автомашины Lada Largus, двигаясь на 18 км автодороги Шидерты - Астана, совершил наезд на лошадей в количестве 6 голов.

После этого ДТП водители автомашин Audi и Nexia совершили наезд на лошадей, которые после происшествия лежали на проезжей части дороги.

"В результате ДТП водители не пострадали. Полицией проводятся мероприятия по установлению владельца лошадей, которые бесхозно паслись", - отметили в ДП Павлодарской области.

Ранее на трассе Алматы - Екатеринбург в Карагандинской области столкнулись пассажирский автобус и автомобиль. Погибли 4 пассажира легкового авто и один пассажир автобуса. 11 человек госпитализировали с различными травмами.

А на трассе Западная Европа - Западный Китай в Жамбылской области произошла авария с участием нескольких автомобилей, в которой погибли 5 человек. Еще 5 человек были доставлены в больницу.