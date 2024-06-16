Семья с трехмесячным ребенком из Жанаозена попала в ДТП с лошадью

Семья с трехмесячным грудным ребенком из Жанаозена попала в ДТП после того, как на дорогу выбежала лошадь. Семья требует наказать владельца лошади, передает Lada.kz.

По информации издания, ДТП произошло в ночь на 13 июня. В салоне, помимо водителя, находились его супруга и трехмесячный грудной ребенок. По словам женщины, автомобиль ехал медленно, когда внезапно на дорогу выскочила лошадь. Столкновения избежать не удалось.

Пострадавшая в ДТП рассказала, что у лошади после столкновения выпали наружу внутренние органы. А ее ребенок получил сотрясение мозга, трещину и кровоизлияние в голову. У ее мужа рваные раны на лбу, сломан нос. У самой женщины повреждены веки, сейчас она не может открыть один глаз.

Автомобиль после ДТП с лошадью. Фото: Lada.KZ

Пострадавшие возмущены тем, что на животном в момент ДТП не было светоотражателя.

"Мы ищем владельца лошади, по вине которого пострадал наш ребенок. Хозяина животного нужно наказать по закону, чтобы он возместил ущерб на лечение сына. Говорят, что лошади до сих пор там разгуливают, а если завтра будет еще одна авария", - заявила пострадавшая в ДТП женщина.

В департаменте полиции изданию сообщили, что сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

"Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по выявлению владельца скота", - отметили в ведомстве.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

В прошлом году в Казахстане произошло сразу несколько смертельных ДТП с участием лошадей. Так, в декабре 2023 года на выезде из города Саркана авто марки Audi A8 столкнулось с лошадью, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги. На месте происшествия погиб 45-летний водитель Audi A8. 54-летний пассажир иномарки с различными травмами был госпитализирован в районную больницу.

10 августа того же года на 7 километре автодороги "Атамекен - Курчатов" владелец лошадей оставил их ночью без присмотра на проезжей части. Водитель автомашины марки Nissan Cefiro совершил наезд на лошадей. В результате происшествия двое детей и трое взрослых с травмами были доставлены в больницу города Павлодара.

В июле 2023 года лошадь выбежала на проезжую часть на трассе "Самара - Шымкент" в ЗКО. Водитель Nissan не справился с управлением и в результате ДТП погибла женщина.

В мае прошлого года ДТП произошло на 48 км трассы Ушарал - Достык с участием автомобиля Daewoo Nexia, водитель которого допустил столкновение с лошадью. В аварии погиб 44-летний мужчина.