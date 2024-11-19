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"Не могу описать, насколько мне жаль": подсудимая по делу о смертельном ДТП с автобусом выступила в суде

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Место происшествия
Место происшествия. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы зачитали обвинение подсудимой по делу о смертельном ДТП, случившемся на улице Макатаева в Алматы летом этого года, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным прокурора, 26 июня 2024 года водитель, управляя автомашиной Kia, следовала по улице Масанчи в южном направлении.

"Подъехав к Макатаева, игнорируя дорожный знак, продолжает движение, не уступив дорогу автобусу, двигающемуся по главной дороге, выехала на проезжую часть, где допустила столкновение с автобусом. После столкновения автобус по инерции допустил наезд на светофор и выехал на тротуар, где допустил наезд на магазин. Пассажир автобуса К. скончался на месте, пассажиры доставлены (в больницу - прим. ред.) с телесными повреждениями", - заявила гособвинитель.

Прокурор отметила, что смерть потерпевшего наступила от травматического шока. У него обнаружены множественные травмы, кровоизлияния, переломы. Такие телесные повреждения могли образоваться незадолго до наступления смерти, отметила гособвинитель.

Между тем сама подсудимая сообщила, что вину признает полностью и раскаивается в содеянном. Она добавила, что потерпевшим были принесены извинения, а также возмещен моральный и материальный ущерб. Кроме того, на протяжении расследования она сотрудничала со следствием.

В связи с этим было решено провести процесс в сокращенном порядке, который включает лишь допрос подсудимой и потерпевшего.

В своих показаниях подсудимая рассказала, что выехала домой, чтобы покормить дочь, которой на тот момент было всего 4 месяца.

"Я поехала ее кормить. Ехала по Масанчи - посмотрела налево, дождалась, пока все машины проедут: так как с Масанчи нет светофора и я ждала, пока дорога будет пустая… направилась вверх, пересекая Макатаева - и когда начала движение, я почувствовала столкновение. У меня сработала подушка безопасности - и я потеряла сознание. Посмотрела налево через пару секунд - и увидела, что автобус стоит, люди.

Я сразу вышла из машины, дверь заела, я ее вытолкнула. Ко мне подбежали люди, стали смотреть, все ли нормально. У меня был шок, но я пошла к автобусу к людям, что могла - делала, звонила в "скорую". Там до конца была, меня хотели госпитализировать, но я осталась на месте", - сообщила подсудимая.

В ответах на вопросы прокурора и адвокатов она сообщила о том, что ехала со скоростью 20 км/ч, но не посмотрела направо. Девушка добавила, что не видела автобус, так как смотрела в левую сторону. Она также обратилась к брату погибшего, который в суде представляет потерпевшую сторону.

"Мне очень жаль, что так произошло, я не могу описать, насколько мне жаль. Я очень переживала за эту ситуацию и семью вашу. Я не представляю, насколько это большое горе, простите, что так получилось. Я выражаю глубочайшие соболезнования. Простите за все, что произошло. Я молюсь каждый день за его душу. Я бы хотела попросить прощения у всех потерпевших. Я очень переживала за каждого, знала про все травмы, которые были у каждого человека", - рассказала девушка.

Сам потерпевший отметил в своем рассказе, что его брат работал в магазине обуви в ТРЦ.

"Он ехал на автобусе, затем мне позвонили с его работы и сказали, что произошла авария. Я отправил друзей, которые в Алматы, они искали его до 16:30, но не было новостей. После позвонил мой друг - им сказали, что его везут в морг, потом позвонили отцу и сказали, что произошла такая трагедия", - рассказал молодой человек.

Он добавил, что отец подсудимой просил прощения и предлагал материальную помощь, но семья погибшего от нее отказалась. Он добавил, что претензий к девушке не имеет и принял ее извинения.

Отметим, сейчас девушка находится под домашним арестом. На следующем судебном заседании, которое пройдет 25 ноября, состоятся прения.

Напомним, 26 июня в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.

Авария случилась в Алмалинском районе. По предварительным данным полиции, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута. Автобус, в свою очередь, впоследствии допустил наезд на препятствие.

Позднее очевидцы рассказали о ДТП с автобусом, отметив, что люди в автобусе кричали и плакали после столкновения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2189322-ne-mogu-opisat-naskolko-mne-zhal-podsudimaya-po-delu-o-smertelnom-dtp-s-avtobusom-vystupila-v-sude/

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