Автобус сбил ребенка на пешеходном переходе в Экибастузе

Ребенок попал в реанимацию с серьезными травмами в результате наезда автобуса - инцидент произошел на пешеходном переходе в Экибастузе, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили корреспондентам издания в ДП Павлодарской области, авария случилась 9 ноября около 08:00 на пересечении улиц Абая и Шахтерская.

Водитель автобуса марки Higer совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом переходе. Пострадавший попал в больницу.

Автобус после ДТП поместили на специализированную стоянку. В настоящее время проводится проверка.

Медики оценивают состояние пострадавшего ребенка как тяжелое.

По информации издания, мальчик находится в сознании, однако получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травму грудной клетки, у него контузия легких, средостения и еще ряд травм.

В УОЗ региона уточнили, что ребенок находится в детской реанимации.

Отметим, на днях стало известно о том, что скончалась 7-летняя девочка, которая в сентябре этого года попала под колеса "КамАЗа" в Шымкенте. За жизнь ребенка боролись врачи городской детской клинической больницы при участии опытных докторов из Астаны и Алматы. Трагичную новость сообщил аким города.

Согласно информации на портале правовой статистики, за 10 месяцев 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 11 618 ДТП. Число погибших в них составило 1 942 человека.