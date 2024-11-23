Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автомобиль с пьяным водителем слетел в глубокую яму в Актау (видео)

Опубликовано:

ДТП в Актау
ДТП в Актау. Кадр из видео: instagram.com/911.aktau

В Сети появилось видео автомобиля, упавшего в яму в Актау. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ.

В Актау в 31 микрорайоне автомобиль упал в яму. Видео происшествия появилось в Instagram-аккаунте 911.Аktau.

На видео очевидца запечатлен перевернувшийся автомобиль, лежащий в глубокой яме у жилого дома, и люди, пытающиеся помочь водителю.

Журналисты Lada.kz узнали подробности происшествия у пресс-службы Мангистауской областной скорой и неотложной медицинской помощи. По их информации, мужчина отказался от доставки в стационар, был в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам полиции.

Правоохранители оформили водителя по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Данное правонарушение предусматривает арест на 15 суток и лишение водительских прав на семь лет. Материалы переданы в суд.

Напомним, ранее в Акмолинской области полицейские предотвратили возможное ДТП: пьяный водитель пассажирского автобуса вез 40 пассажиров. Его отвезли на медицинское освидетельствование, а автобус с пассажирами отправился далее с другим водителем до пункта назначения.

Также в Акмолинской области пьяный водитель выехал на "встречку", а полицейские были вынуждены устроить за ним погоню.

До этого в Павлодарской области предстали перед судом двое водителей одного авто. Один - за управление в нетрезвом состоянии, другой - за передачу своего транспорта собутыльнику.

Добавим, что по ч. 1 ст. 608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2191563-avtomobil-s-pyanym-voditelem-sletel-v-glubokuyu-yamu-v-aktau-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie