Автомобиль с пьяным водителем слетел в глубокую яму в Актау (видео)

В Сети появилось видео автомобиля, упавшего в яму в Актау. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ.

В Актау в 31 микрорайоне автомобиль упал в яму. Видео происшествия появилось в Instagram-аккаунте 911.Аktau.

На видео очевидца запечатлен перевернувшийся автомобиль, лежащий в глубокой яме у жилого дома, и люди, пытающиеся помочь водителю.

Журналисты Lada.kz узнали подробности происшествия у пресс-службы Мангистауской областной скорой и неотложной медицинской помощи. По их информации, мужчина отказался от доставки в стационар, был в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам полиции.

Правоохранители оформили водителя по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Данное правонарушение предусматривает арест на 15 суток и лишение водительских прав на семь лет. Материалы переданы в суд.

Напомним, ранее в Акмолинской области полицейские предотвратили возможное ДТП: пьяный водитель пассажирского автобуса вез 40 пассажиров. Его отвезли на медицинское освидетельствование, а автобус с пассажирами отправился далее с другим водителем до пункта назначения.

Также в Акмолинской области пьяный водитель выехал на "встречку", а полицейские были вынуждены устроить за ним погоню.

До этого в Павлодарской области предстали перед судом двое водителей одного авто. Один - за управление в нетрезвом состоянии, другой - за передачу своего транспорта собутыльнику.

Добавим, что по ч. 1 ст. 608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.