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Водитель пассажирского автобуса из Туркестанской области пьяным перевозил 40 человек

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Полицейская мигалка на машине
Полиция. Иллюстративное фото: ДП СКО

В Акмолинской области предотвратили возможное ДТП, так как пьяный водитель пассажирского автобуса вез 40 пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили в МВД, на 232 километре автодороги Астана-Петропавловск акмолинские полицейские остановили автобус марки Van Hool. За рулем находился 50-летний житель Туркестанской области.

"В ходе проверки документов и разговора от водителя исходил запах алкоголя. Ему было предложено проехать на медицинское освидетельствование в больницу Бурабайского района, где врач установил алкогольное опьянение легкой степени.

В салоне автобуса находились 40 пассажиров", - рассказали в МВД.

Сообщается, что по данному факту водитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 608 КоАП. Автобус пассажирами отправился далее с другим водителем до пункта назначения.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Недавно пьяный водитель в Акмолинской области выехал на "встречку", а полицейские были вынуждены устроить за ним погоню.

Также мы писали, что жители Павлодарской области предстали перед судом. Один - за управление авто в нетрезвом состоянии, другой - за передачу своего транспорта собутыльнику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185458-voditel-passazhirskogo-avtobusa-iz-turkestanskoy-oblasti-pyanym-perevozil-40-chelovek/

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