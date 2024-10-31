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"Выходите, аға, по "встречке" же едете": погоню за пьяным акмолинцем показали в полиции (видео)

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Погоня за пьяным водителем в Акмолинской области
Преследование автомобиля. Кадр из видео: instagram.com/aqmola_pd/

Пьяный водитель в Акмолинской области выехал на "встречку" - и полицейские были вынуждены устроить за ним погоню, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Акмолинской области опубликовали видео погони патруля за автомобилем "ВАЗ-2170". На кадрах видно, как полицейская машина преследует нарушителя и сигналит водителю. В конце концов, водитель подчинился и остановил автомобиль.

"Выходите, аға, быстрее, по "встречке" же едете", - обратился полицейский к водителю.

В пресс-службе ДП объяснили, что мужчина допустил несколько грубых нарушений на автодороге Кокшетау - Омск.

"По словам командира взвода патрульной полиции, при патрулировании участка трассы, на 14 километре на встречную полосу служебной автомашины выехала легковушка "ВАЗ- 2170". Водитель транспортного средства буквально "петлял" по трассе, а сотрудником полиции был незамедлительно дан сигнал об остановке.

Не подчинившись требованиям патрульного, нарушитель продолжил движение - и спустя некоторое время был задержан на этой же трассе. Позже выяснилось, что водитель легковушки был настолько пьян, что с трудом вышел из машины самостоятельно. Кроме того, нарушитель управлял автомашиной не имея документов: он никогда не получал водительское удостоверение. Свое поведение акмолинец объяснил проблемами в семье", - сказано в сообщении полиции.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по двум статьям: "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, не имеющим права управления" и "Выезд на встречную полосу".

Ранее мы писали, что в Казахстане хотят запретить пьяным водителям пересдавать на права в течение 8 лет.

Отметим, что в соответствии со ст. 608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. 

Кроме того, согласно ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181447-vyhodite-a-a-po-vstrechke-zhe-edete-pogonyu-za-pyanym-akmolincem-pokazali-v-policii-video/

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