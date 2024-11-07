Двух водителей одного авто наказали в Павлодарской области

Жители Павлодарской области предстали перед судом. Один - за управление авто в нетрезвом состоянии, другой - за передачу своего транспорта собутыльнику, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дела в отношении двух лиц по ч.1 ст.608 КоАП, ставшими итогом одного события, рассмотрели в Железинском районном суде.

Суд установил, что два казахстанца вместе употребляли спиртное.

"После один гражданин передал управление своим транспортным средством другому, который также находился в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в суде.

В итоге в суд поступили два дела об административном правонарушении. Одно - за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в алкогольном состоянии. Второе - за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

На судебном заседании правонарушители признали свою вину полностью. А состояние алкогольного опьянения подтверждалось заключениями медицинского освидетельствования.

Учитывая пенсионный возраст одного из казахстанцев, суд назначил ему административное взыскание только в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

А второй правонарушитель понес полную ответственность: он лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет и в настоящее время отбывает административный арест.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.