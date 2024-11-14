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Массовое ДТП произошло в Астане: столкнулись шесть машин

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Қазақ тілінде оқу
Складной аварийный знак стоит на дороге
Знак ДТП. Иллюстративное фото: Anton Skripachev / Getty Images

В Астане водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением и совершил массовое ДТП - пострадали еще 5 автомашин, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня по улице Сыганак в Астане.

"Водитель автомобиля марки BMW, двигаясь по улице Сыганак, на мосту в сторону улицы Нажимеденова не справился с управлением и допустил столкновение с пятью другими транспортными средствами. В результате происшествия пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы столичной полиции в Telegram-канале.

Материалы в отношении водителя BMW переданы в Специализированный межрайонный административный суд Астаны для рассмотрения.

Напомним, сегодня в Астане на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Кекильбаева произошло ДТП с участием такси. Пострадавших в ДТП нет. Материалы направлены в суд.

Накануне в Астане на пересечении улиц Сыганак и Туран столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали двое, один из которых - несовершеннолетний.

Месяцем ранее также в столице произошло ДТП с участием кроссовера и маршрутного автобуса. Пострадавших в результате аварии нет.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2187492-massovoe-dtp-proizoshlo-v-astane-stolknulis-shest-mashin/

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