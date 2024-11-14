Массовое ДТП произошло в Астане: столкнулись шесть машин

В Астане водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением и совершил массовое ДТП - пострадали еще 5 автомашин, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня по улице Сыганак в Астане.

"Водитель автомобиля марки BMW, двигаясь по улице Сыганак, на мосту в сторону улицы Нажимеденова не справился с управлением и допустил столкновение с пятью другими транспортными средствами. В результате происшествия пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы столичной полиции в Telegram-канале.

Материалы в отношении водителя BMW переданы в Специализированный межрайонный административный суд Астаны для рассмотрения.

Напомним, сегодня в Астане на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Кекильбаева произошло ДТП с участием такси. Пострадавших в ДТП нет. Материалы направлены в суд.

Накануне в Астане на пересечении улиц Сыганак и Туран столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали двое, один из которых - несовершеннолетний.

Месяцем ранее также в столице произошло ДТП с участием кроссовера и маршрутного автобуса. Пострадавших в результате аварии нет.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.