Массовое ДТП произошло в Астане: столкнулись шесть машин
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Астане водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением и совершил массовое ДТП - пострадали еще 5 автомашин, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня по улице Сыганак в Астане.
"Водитель автомобиля марки BMW, двигаясь по улице Сыганак, на мосту в сторону улицы Нажимеденова не справился с управлением и допустил столкновение с пятью другими транспортными средствами. В результате происшествия пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы столичной полиции в Telegram-канале.
Материалы в отношении водителя BMW переданы в Специализированный межрайонный административный суд Астаны для рассмотрения.
Напомним, сегодня в Астане на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Кекильбаева произошло ДТП с участием такси. Пострадавших в ДТП нет. Материалы направлены в суд.
Накануне в Астане на пересечении улиц Сыганак и Туран столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали двое, один из которых - несовершеннолетний.
Месяцем ранее также в столице произошло ДТП с участием кроссовера и маршрутного автобуса. Пострадавших в результате аварии нет.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2187492-massovoe-dtp-proizoshlo-v-astane-stolknulis-shest-mashin/