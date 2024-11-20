Lexus спровоцировал ДТП с автобусом и Toyota в Астане
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В среду, 20 ноября, в Астане случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как сообщили в департаменте полиции столицы, ДТП случилось на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Хусейн Бен Талал.
"Водитель автомобиля Lexus, выполняя левый поворот, не уступил дорогу транспортному потоку, движущемуся навстречу. В результате произошло столкновение с общественным транспортом и легковым автомобилем Toyota Corolla", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в результате ДТП нет.
Материалы дела будут направлены в Специализированный межрайонный административный суд города Астаны.
В полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.
Напомним, на прошлой неделе в Астане на пересечении улиц Сыганак и Туран столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали двое, один из которых - несовершеннолетний.
Несколькими днями позже в столице случилось массовое ДТП с участием шести авто. Инцидент обошелся без пострадавших.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2189987-lexus-sprovociroval-dtp-s-avtobusom-i-toyota-v-astane/