Lexus спровоцировал ДТП с автобусом и Toyota в Астане

В среду, 20 ноября, в Астане случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщили в департаменте полиции столицы, ДТП случилось на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Хусейн Бен Талал.

"Водитель автомобиля Lexus, выполняя левый поворот, не уступил дорогу транспортному потоку, движущемуся навстречу. В результате произошло столкновение с общественным транспортом и легковым автомобилем Toyota Corolla", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате ДТП нет.

Материалы дела будут направлены в Специализированный межрайонный административный суд города Астаны.

В полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Напомним, на прошлой неделе в Астане на пересечении улиц Сыганак и Туран столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали двое, один из которых - несовершеннолетний.

Несколькими днями позже в столице случилось массовое ДТП с участием шести авто. Инцидент обошелся без пострадавших.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.