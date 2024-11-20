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Lexus спровоцировал ДТП с автобусом и Toyota в Астане

Опубликовано:

Автобус едет по дороге
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В среду, 20 ноября, в Астане случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщили в департаменте полиции столицы, ДТП случилось на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Хусейн Бен Талал.

"Водитель автомобиля Lexus, выполняя левый поворот, не уступил дорогу транспортному потоку, движущемуся навстречу. В результате произошло столкновение с общественным транспортом и легковым автомобилем Toyota Corolla", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате ДТП нет.

Материалы дела будут направлены в Специализированный межрайонный административный суд города Астаны.

В полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Напомним, на прошлой неделе в Астане на пересечении улиц Сыганак и Туран столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали двое, один из которых - несовершеннолетний.

Несколькими днями позже в столице случилось массовое ДТП с участием шести авто. Инцидент обошелся без пострадавших.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2189987-lexus-sprovociroval-dtp-s-avtobusom-i-toyota-v-astane/

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