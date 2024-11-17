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Массовое ДТП с участием трактора произошло в области Жетісу: есть погибшие

Опубликовано:

ДТП с участием трактора
ДТП с участием трактора. Кажр из видео: instagram/zhetysu.police

В селе Жарлыозек в области Жетісу трактор совершил столкновение с автомобилем. После по инерции произошло еще одно столкновение. Есть погибшие, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"Полицией начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в селе Жарлыозек Коксуского района. По предварительным данным, водитель трактора МТЗ-80 выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, после чего по инерции произошло еще одно столкновение с автомобилем Toyota Carina.

В результате ДТП два пассажира скончались на месте, шесть человек получили травмы и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении Департамента полиции области Жетісу.

Стражи порядка обращаются к казахстанцам с просьбой соблюдать скоростной режим и своевременно готовить транспортные средства к сезонным условиям эксплуатации.

Недавно в городе Есик Алматинской области автомобиль сбил 4 пешеходов. Одна из пострадавших, несовершеннолетняя девушка, скончалась в больнице.

Семь человек погибли на трассе в Карагандинской области - водитель автомашины Toyota Alphard и шесть его пассажиров, еще один ребенок доставлен в больницу.

До этого на трассе в Павлодарской области столкнулись BMW и Lada, в результате погиб ребенок.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших /112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2188434-massovoe-dtp-s-uchastiem-traktora-proizoshlo-v-oblasti-zhet-su-est-pogibshie/

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