7 человек погибли на трассе в Карагандинской области (видео)

Семь человек погибли на трассе в Карагандинской области - водитель автомашины Toyota Alphard и шесть его пассажиров, еще один ребенок доставлен в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 15 ноября в 10.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург, в 2 км от поселка Курминка, водитель Toyota Alphard, по предварительным данным, в условиях гололеда не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет.

"В результате ДТП водитель и 6 его пассажиров, из них двое детей, скончались на месте происшествия. 12-летняя пассажирка доставлена в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело", - рассказали в ДП Карагандинской области.

В ведомстве попросили водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.

В середине октября на автодороге Астана - Караганда возле села Батпак произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии один из водителей погиб на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Также смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 11 октября на трассе Темиртау - Нура. Здесь столкнулись грузовик "КамАЗ" и легковой автомобиль Volkswagen Passat. В результате аварии погибли два человека.