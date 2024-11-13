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Ребенок погиб в смертельном ДТП в Павлодарской области

Опубликовано:

Смертельное ДТП в Павлодарской области
Место ДТП. Фото : пресс-служба ДП Павлодарской области

На трассе в Павлодарской области столкнулись BMW и Lada, в результате погиб ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В пресс-службе полиции области корреспонденту NUR.KZ сообщили о ДТП, которое произошло на автодороге Атамекен - Русская Поляна.

"По факту ДТП автомашин марок Lada Granta и BMW на автодороге Атамекен - Русская Поляна, вблизи села Ребровка Аксуского региона, где погиб малолетний пассажир Lada, а два водителя госпитализированы в больницу, проводится проверка.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины совершения происшествия устанавливаются",- сообщили в ДП.

Недавно 2-летний мальчик погиб в результате ДТП на трассе в Павлодарской области. В салоне авто находилось еще четверо детей, которых госпитализировали в районную больницу.

Напомним, несколько дней назад в Северо-Казахстанской области на автодороге местного значения произошло ДТП, в результате которого скончался ребенок 2024 года рождения.

Кроме того, в СКО водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание квадроцикла. Маленький пассажир погиб в результате полученных травм.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших /112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2186982-rebenok-pogib-v-smertelnom-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/

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